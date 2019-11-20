Суддю Медведского, великого любителя бандитів і терористів, хочуть притиснути за корупцію

Колишній суддя Мар’їнського районного суду Донецької області Максим Медведський, який відзначився своїми скандальними неоднозначними рішення при роботі в судах Маріуполя і Києва, перевіряється по справі про корупцію.

Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 3 і 4 ст. 358, ч. 2 ст. 375 і ч. 2 ст. 376-1 КК, передає 368.media.

Медведський, як мінімум, двічі потрапляв у приціл ЗМІ. У перший раз про нього написали при розслідуванні справи сепаратиста Романа Джумаєва, який воював проти урядових військ у районі донецького аеропорту та Дебальцеве. Чоловіка затримали у вересні 2017 року. Його справу передали до Мар’їнський суд, де колегія у складі Медведского і ще двох суддів відпустила його під домашній арешт. Вирок по справі не виносили більше року, а 16 вересня Джумаєва застрелили на порозі квартири в Маріуполі. Сам Медведський в цей час вже відправляв правосуддя в Києві.

У столиці суддя відзначився ще одним резонансним рішенням. Через добу після вбивства Джумаєва в Маріуполі він відпускає з-під варти двох підозрюваних, серед яких є можливий організатор у справі вбивства директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного, вчиненого в 2016 році. У ЗМІ заявили, що суддя отримав 120 тис. доларів за звільнення підозрюваних.

Однак на цьому сумнівні рішення суддя не закінчилися. В результаті, їм зацікавилися в бюро розслідувань. Разом з Медведским в приціл ДБР попав і суддя з Голої Пристані Херсонської області Юрія Францишко. Влітку цього роки проскочила інформація, що суддя нібито допомагав квартирним аферистам.

Представників Феміди підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах, підробці документів, ухвалення неправосудних рішень і втручанні в систему електронного документообігу.

Суддя Медведський в грудні минулого року в позові про стягнення боргу ухвалив рішення витребувати з двох осіб на користь заявника понад 10 млн гривень боргу і відсотки прострочення — вони нібито взяли гроші і зникли, не виходячи на зв’язок і не повертаючи борг. Надалі цей же суддя 14 лютого 2019 року за клопотанням Мар’їнського райвідділу виконавчої служби затвердив мирову угоду між сторонами, затвердивши передачу в якості боргу половини належить боржнику ТОВ «Крок-Укрзалізбуд».

Повністю аналогічні рішення про стягнення боргу та мирному угоди затвердив і суддя Францишко — половина ТОВ «Крок-Укрзалізбуд» відійшла заявнику. Судячи по даним в державних реєстрах, житель Донецької області Володимир Пронченко таким чином відсудив у киянки Олени Андрієвської половину її сільськогосподарського бізнесу.

Однак, жінка подала апеляції в Донецький і Херсонський апеляційний суди. Жінка запевняла, що ніяких грошей у жителя Донецької області не брала і не знайома ні з ним, ні з людиною, який нібито виступив її поручителем. У підсумку спочатку Донецька, а після Херсонська апеляційні інстанції скасували попередні судові рішення і мирні угоді, повернувши киянці її бізнес. У даний момент фірму переписали на родичку Людмилу Андрієвську.