«Слуга»-педофіл: у ГПУ раптово спростували слова Рябошапки

Надана генпрокурором Русланом Рябошапкой інформація про погашеної судимості народного депутата фракції «Слуга народу» Романа Іванісова є непідтвердженою.

Відповідне спростування у середу, 20 листопада, опублікувала Генеральна прокуратура України.

«Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою», – вказується в повідомленні прес-служби.

Відзначається, що даним фактом проводиться перевірка, її результати будуть офіційно повідомлені пізніше.