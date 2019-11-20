Жителям села в Англії вже 5 років підкидають пакети грошей

Поліція англійського графства Дарем вже кілька років намагається з’ясувати, хто підкидає гроші жителям села Блэкхолл-Кольери.

У пакеті майже завжди сума в 2000 фунтів стерлінгів банкнотами по 20 фунтів. Їх завжди залишають на увазі в різних місцях по всьому селу.

У поліції розповіли, що опитали безліч людей і організацій у селі, а також перевірили місцеві відділення банку і пошти. Пакети також перевірили на наявність відбитків пальців, але нічого з’ясувати не вдалося.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Жителі села зазвичай здають пакети з грошима в поліцію, після закінчення двох тижнів їх віддають тому, хто знайде, так як за цей час ніхто за ними не звертався.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», нещодавно стало відомо, що схожий доброзичливець діє і в Стамбулі — роздає борги бідних і підкидає їм конверти з грошима.

За матеріалами «Європейська правда»

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