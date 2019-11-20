Григоришин втомився сидіти на «Пороховій бочці»

Власник «Енергетичного стандарту» вирішив убезпечити себе від втрати 50% акцій «Виницаоблэнерго», закладених у близького до Петра Порошенка офшору

11 листопада Господарський суд Луганської області в рамках банкрутства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (ЛЕО) розпорядився накласти арешт на активи, якими володіє боржник. Як з’ясували, мова йде про частки у статутних фондах ПАТ «СІАМ-капітал», ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Схід».

«Зобов’язати депозитаріїв «Державний експортно-імпортний банк» і «Український енергетичний реєстр» внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції «Вінницяобленерго», «СІАМ-капітал», і цінні папери «Енера Схід», що належать ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання». Заборонити депозитаріям здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах ТОВ «ЛЕО», які призведуть до зміни кількості акцій «Вінницяобленерго» і «СІАМ-капітал» і частки в «Енера Схід». У тому числі – операції списання і переведення цінних паперів», – йдеться у рішенні суду.

На фото – Костянтин Григоришин

За даними джерел, останні кілька років «СІАМ-капітал», що спеціалізується на інвестиціях в цінні папери, не веде активної посади, а частка «ЛЕО» у його статутному фонді становить менше 1%, тому вона малоцікава. Але про двох інших структурах такого сказати не можна. ТОВ «Енера Схід», яке на 100% контролюється ЛЕО, є одним з найбільших в країні постачальників електроенергії (її контрагентами є 8 тис підприємств і організацій в Луганській обл.). А «Вінницяобленерго», де ЛЕО володіє 50%+1 акція, взагалі в представлення не потребує: ця компанія – монопольний енергетичний дистрибутор в Вінницькій області з річним оборотом в 4 млрд грн.

«Луганське енергетичне об’єднання» входить до складу групи «Енергетичний стандарт» бізнесмена Костянтина Григоришина, і часто потрапляє в поле зору ЗМІ. Мова йде про події місячної давнини, 18 жовтня, коли стало відомо про початок процедури банкрутства цієї компанії. Вона була ініційована самим боржником, що не викликало в учасників енергоринку особливого подиву, тому що вже більше п’яти років ЛЕО живе в режимі постійного корпоративного стресу.

Справа в тому, що ця компанія була основним власником енергетичної інфраструктури Луганської області (мережі, трансформатори, підстанції), але після початку військової агресії Росії проти України в 2014 р. її активи виявилися розділеними: частина відійшла під контроль проросійських бойовиків «ЛНР», які провели «націоналізацію», а частина залишилася на підконтрольній владі території.

Але це лише півбіди – виявилося, що незважаючи на відсутність реальних важелів управління електромережами на території так званого «ЛНР», ЛЕО кілька років продовжувала формально числився постачальником електроенергії на непідконтрольну частина області. А оскільки збори коштів з місцевих споживачів були рівні нулю, у ЛЕО почали накопичуватися борги перед загальнодержавних продавцем електроенергії ДП «Енергоринок», які у підсумку зросли до мільярдних сум.

Ця проблема залишалася невирішеною аж до останнього часу. Саме тому і створювалося враження, що процедура банкрутства, що передбачає мораторій на задоволення вимог кредиторів, є своєрідним рятівним колом компанії.

Для затягування розрахунків з кредиторами у підопічних Григоришина дійсно все готово. Так, розпорядником майна у справі про банкрутство ЛЕО став Іван Гусар, який виконує аналогічну місію в процедурою банкрутства ще однієї «блакитної фішки» групи «Енергетичний стандарт» – «Запоріжтрансформатора». А «приємним» доповненням до цього процесу став згаданий арешт належать боржнику цінних паперів. Відповідне рішення господарський суд Луганської області ухвалив якраз з ініціативи Івана Гусара.

«На сьогоднішній момент немає гарантії збереження боржником належного йому майна, яке може бути використане або для проведення всебічного і повного аналізу його фінансово-господарської діяльності, або для задоволення в майбутньому вимог кредиторів. У зв’язку з вищевикладеним, невжиття судом заходів щодо забезпечення вимог кредиторів може призвести до порушення прав і законних інтересів боржника чи кредиторів», – таз звучало клопотання Гусара, вдоволене судом.

Навіщо знадобилася така міра? «ОЛІГАРХ» знайшов найімовірніший варіант відповіді на це питання. Справа в тому, що самий ліквідний актив ЛЕО – 50% акцій «Вінницяобленерго» – знаходиться в заставі у третьої особи – офшорній компанії Linquist Services Limited c Британських Віргінських островів. «Умовами договору застави передбачено право заставодержателя самостійно в односторонньому порядку звернути стягнення на предмет застави», – йдеться в матеріалах суду.

На фото – Петро Порошенко

У ЗМІ неодноразово проводилися паралелі між Linquist Services Limited та екс-президентом України Петром Порошенком – наприклад, що Linquist домовлялася з Raiffeisen про кредит на суму не менше $115 млн для кондитерської компанії Roshen, і до 2013 р володіла часткою в медіахолдингу UMH Бориса Ложкіна, який пізніше був проданий схемщику Януковича Сергію Курченко. Нарешті, Linquist Services Limited згадувалася у звітності Міжнародного інвестиційного банку, що належить Порошенку.

«У 2013-2014 р. Порошенко, ще до того, як став президентом, позичив Григоришину 50 млн. доларів, а натомість він взяв у заставу акції «Вінницяобленерго», – заявляв нещодавно екс-акціонер Приватбанку і бізнес-партнер Григоришина по ряду обленерго Ігор Коломойський. За його словами, Григоришин досі не розрахувався з п’ятим президентом України.

При цьому джерела звертають увагу на те, що термін повернення коштів вже закінчився, а значить, структура з орбіти Порошенко має право стягнути предмет застави. Для Порошенка такий сценарій був би дуже непоганий: отримавши «григоришинский» пакет «Вінницяобленерго», він зможе без проблем докупити відсутні кілька акцій на вторинному ринку і оформити контроль над компанією. Благо, нинішній кворум для проведення зборів акціонерів до 50%+1 акція дозволяє це зробити без проблем. Але Григоришину такий розклад явно не подобається, із-за чого акції і були в терміновому порядку «заморожені».

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