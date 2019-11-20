Нардеп Антон Яценко витратив на вибори 6,92 млн гривень

Мажоритарник-самовисуванець з 200-го округу Антон Яценко витратив на парламентську кампанію 6,92 мільйона гривень – його виборчий фонд був найбільшим серед мажоритарників. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення руху “Чесно”, яке проаналізувало всі доступні фінансові звіти кандидатів-мажоритарників на сайті ЦВК

Яценко не витрачав значних коштів на телерекламу, а зосередився на організації концертів.

У період виборчої кампанії при підтримці” в окрузі виступали DZIDZO, Олег Вінник, ALYOSHA, Оля Полякова, Тіна Кароль, гурти “Антитіла” та “Неангели”.

Яценко “брав” виборця концертами, на що витратив більше 5 мільйонів

Більшість концертів проходили у рамках відкриття відремонтованих за державні кошти площ, парків і т. п.

На масові заходи з виборчого рахунку кандидата витратили 5,4 мільйона гривень, а Яценко отримав 69% підтримки виборців округу №200.