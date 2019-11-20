Фонду держмайна передали на приватизацію 339 підприємств

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства передає 339 державних підприємств об’єктів в управління Фонду держмайна України. Відповідну постанову було ухвалено Кабінетом міністрів.

Повідомляється, що Мінекономіки разом з іншими центральними органами виконавчої влади погодило до приватизації 737 держпідприємств різних галузей.

“339 держпідприємств Міністерства економіки сьогодні будуть передані в управління ФДМУ для подальшої приватизації”, – зазначили у відомстві і уточнили, що серед цих підприємств жодне не є стратегічним і не виконує унікальну сервісну функцію. Більшість з них знаходяться в критичному фінансовому стані.