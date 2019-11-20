Ентомолог зі США 47 років вважає метеликів: вони помирають

73-річний Арт Шапіро – професор еволюції та екології в Каліфорнійському університеті в Девісі. Він колекціонує цитати, книги і розповіді, захоплюється аргентинської політикою і метеорологією, але його справжня пристрасть – метелики.

Протягом майже півстоліття він ретельно відстежує популяцію метеликів в десяти спеціально відібраних місцях в північній частині центральної Каліфорнії, відвідуючи кожне місце раз на два тижні, якщо дозволяє погода.

«Спочатку проект був задуманий як п’ятирічний, але дані були занадто гарні, щоб припинити їх збір», – говорить Шапіро.

Метод його роботи протягом десятиліть залишається незмінним: він просто визначає вид побаченої їм метелики і записує дані в блокнот.

«Все це абсолютно незбагненно. Ніхто не відвідує 10 місць кожні два тижні протягом такого довгого часу. Це нечувано в історії науки», – Метт Фористер, еколог і колишній студент Шапіро.

У Шапіро немає мобільного телефону, тому що він не любить відволікатися. Він не водить машину і все ще передруковує статті, які прочитав, щоб поділитися ними зі своєю дружиною. Близько 260 днів у році Арт проводить у полі і як і раніше здатний без проблем пройти десять кілометрів в день.

Шапіро захопився метеликами в 10-річному віці. Його біблією була «Польова книга комах» Френка Латса. В 14 років він переключився на «Путівник Петерсона по східній метелику». Оригінальна копія цієї книги лежить десь в його кабінеті, захована серед купи книжок, вирізок, листівок і паперів.

Шапіро придумав свій сміливий проект «Метелик» у 1960-х роках будучи старшокурсником в Університеті Пенсільванії. Ідея полягала в тому, щоб вибрати місця з різним кліматом, висотою, топографією і рослинністю, а потім відстежувати метеликів в кожному місці протягом п’яти років.

Арт приступив до повноцінної реалізації проекту в 1972 році, оселившись в Сакраменто і завівши сім’ю. Шапіро вибрав десять ділянок, які відповідали його критеріями дослідження: висока різноманітність видів рослин і метеликів, прилегла метеостанція, малі шанси на розвиток у найближчі десятиліття, а також різна середовище проживання і висота. Плюс, до всіх цих місць можна було дістатися на громадському транспорті.

Моніторингове дослідження Шапіро було розроблено для вивчення короткострокових змін і коливань чисельності метеликів. У науці такі дослідження прозвали шумом. Але оскільки він продовжував стежити за одними і тими ж місцями десятиліттями, в його даних з’явилася тривожна і довгострокова тенденція.

«Короткострокові коливання можуть містити або не містити повідомлення про довгострокові тенденції. Але тут довгострокові тенденції зрозумілі: в Каліфорнії метелики зникають», – Артур Шапіро.

Спочатку вчений не помітив цього. Популяції комах мінливі: вони різко падають у роки, коли погодні умови несприятливі. Але в 1999 році сталося щось дивне: популяції 17 видів метеликів на його ділянках з низькою висотою скоротилися одночасно і різко.

Шапіро пов’язує це з поширенням нового виду пестицидів, відомого як неоникотиноид. «Сезон 1998-99 відповідав широкому поширенню цих технологій. Але у нас є тільки кореляція, довести це ми не можемо», – зауважує науковець.

В останні роки ситуація погіршилася. Фористер, який проводить більшу частину статистичного аналізу даних Шапіро, сказав, що ще в 1970-х роках він регулярно бачив 30 видів метеликів на деяких своїх ділянках. Сьогодні Шапіро з більшою ймовірністю знайде тільки 20.

Шапіро каже, що 2018 рік був найгіршим сезоном для метеликів, який він коли-небудь спостерігав. Число видів на всіх висотах зменшилася, чого ніколи не відбувалося раніше. Як учений, Шапіро знає, що цей масив статистичних даних забезпечить іншим дослідникам цінну інформацію і допоможе зрозуміти, із-за чого знижуються популяції метеликів і хто в цьому винен. Але як людина, який присвятив все своє життя спостереження за цими комахами, він не може не засмучуватися.

Шапіро розповів колегам і друзям, що відчуває себе лікарем, який знав пацієнта все його життя. Тепер пацієнт явно вмирає, і він поняття не має чому.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Північній Америці вимирають не тільки комахи. Так, популяція птахів тут скоротилася на 29%.

За матеріалами National Geographic

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