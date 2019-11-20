Мер Чернігова розповів про зв’язки з забудовником Микитасем

На думку народного депутата Антона Полякова, при нормальному генпрокурора жоден з «замазаных» чиновників не міг би собі дозволити так вільно висловлюватися і не боятися понести за це відповідальність.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко щиросердно зізнався, що має відносини з народним депутатом 8-го скликання (група «Воля народу») і власником ТОВ «Укрбуд девелопмент» (Київ) Максимом Микитасем. Про це повідомив народний депутат, колишній член фракції «Слуга народу» Антон Поляків у своєму Telegram-каналі.

«У нормальній країні вже на наступний день сидів би на допитах і пояснював, в яких проектах пов’язаний з підслідним Микитасем, враховуючи обсяги приписуваного крадіжки. Куди виводить відмиті гроші? І з чим пов’язаний перехід цих самих грошей із Кіпру в Гонконг і далі в Естонію», — вважає Поляків.

За його словами, при нормальному генпрокурора жоден з «замазаных» чиновників не міг би собі дозволити так вільно висловлюватися і не боятися понести за це відповідальність.

«Але у нас все як і раніше. Тримаємо Рябошапку на посади далі, адже він своїх не здає», — зазначив Поляков.

Раніше інтернет-пранкер «Джокер», відомий своїми розіграшами нардепів, від імені голови офісу президента Андрія Богдана поспілкувався з мером Чернігова Владиславом Атрошенко. Як зазначив у своєму телеграм-каналі сам пранкер, він хотів більше дізнатися про народного депутата від «Слуги народу» Антоні Полякова (обраний за 206 округом в Чернігівській області), проте Атрошенко йому «прожжужал всі вуха» про екс-нардепа Максима Микитася та будівельну компанію «Укрбуд».

Нагадаємо, 2 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Микитасю про підозру в організації заволодіння чужим майном. Зокрема, слідство встановило, що екс-нардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, в змові з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами організувала корупційну схему по заволодінню нерухомістю Національної гвардії України.

4 жовтня 2019 року суд відпустив Микитася під заставу в 5,5 млн грн, а також зобов’язав його носити електронний браслет. У суді тоді пояснили відмову взяти підозрюваного під варту тим, що не бачать ризиків його переховування від слідства.

22 жовтня 2019 року суд змінив запобіжний захід для Микитася — екс-депутата взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 80 млн грн.

25 жовтня 2019 року за Микитася, підозрюваного в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії, внесли заставу в розмірі 80 млн грн.

Відзначимо, що Максим Микитась — депутат Верховної Ради України VII скликання, екс-президент Української Державної будівельної корпорації, депутат Київської міської ради VII скликання (2014-2015 роки), віце-президент Академії будівництва України.

З ім’ям Микитася пов’язані кілька будівельних скандалів у Києві. Серед них — конфлікт навколо будівництва ЖК «Сонячна Рів’єра» на Микільській Слобідці, де час від часу відбувається протистояння між активістами і забудовником. Будівництво неодноразово зупиняли, однак забудовник відновлював її знову.

За даними програми «Схеми», переможцем тендеру на проведення реконструкції Шулявського мосту стала фірма ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», яка належить помічнику народного депутата Максима Микитасю.

У грудні 2015 року також виник конфлікт навколо будівництва житлового комплексу «Переможець» на вул. Воскресенської, 2а, пов’язаний з можливою зміною цільового призначення земельної ділянки під будівництво. Тоді підприємства, що входять до складу ГСК «Укрбуд», вийшли з проекту.

C ім’ям Микитася пов’язані ще два конфлікту, які фігурують в рішення Господарського суду Севастополя. Дозволи на будівництво були видані вже після анексії Криму. Обидва рішення суду винесено одним суддею і не внесені до реєстру судових рішень.

delo.ua