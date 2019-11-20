«Риються в брудній білизні»: чорний піарник по поличках розклав відбувається в «Слуги народу»

Скандали, які останнім часом все частіше відбуваються в партії «Слуга народу», є результатом неоднорідності і різного бачення депутатів фракції. Тільки за останній місяць відбулося вже кілька секс-скандалів і зливів компрометуючих записів, пише FaceNews.ua.

Як каже політтехнолог та спеціаліст з питань чорного піару Володимир Петров, те що зараз відбувається в партії «Слуга народу» справжнє шоу, а кожен член фракції — учасник команди КВК.

«Ми ж маємо справу з зірками. Кожен депутат від «Слуги народу» асоціюється з неформальним керівником цієї політичної сили Володимиром Зеленським, який в першу чергу є зіркою. За фактом, кожен народний депутат від «Слуги народу» сприймається як член команди КВК, як зірка. А наш народ дуже любить жовту пресу, таблоїди, любить поритися в брудній білизні. Те, що відбувається зараз у «Слуги народу» – це шоу. Тобто люди отримують те, чого вони хочуть, їм цікаво. Раніше людей годували крадіжкою, а зараз годують жовтими скандалами: та потрапила через ліжко, цей призначав мента, той викликав повій. Людям це простіше і зрозуміліше. Я не сумніваюся, що це ніякої шкоди політичного цього скликання депутатів не несе взагалі. Навпаки, це зміцнює їх у свідомості людей як персон, які потрібні для того, щоб постійно дивитися шоу»,- розповів Петров в коментарі kp.ua.

При цьому політтехнолог вважає, що президентові не варто втручатися в скандальні листування «Слуги народу».

Якщо президент і прем’єр будуть реагувати на кожен дріб’язковий скандал, то це вже не прем’єр та президент, то бабця біля під’їзду. Це питання статусу. Різні рівні влади і різні рівні скандалів. До тих пір, поки «Джокер» спілкується з депутатами Верховної Ради, це всі скандали Верховної Ради. Як тільки «Джокер» почне спілкуватися з Кабінетом міністрів, чи з президентом, то це вже буде їх питання.

Скандал з пранкером та Олександрою Клитиной

Нагадаємо, Пранкер «Джокер» викликав у мережі справжню хвилю скандальних обговорень з-за викладеної листування, яку він вів від нібито топ-чиновника з заступником міністра транспорту та інфраструктури Олександрою Клитиной. У розмові з’ясувалося, що Клитина нібито потрапила на свою посаду через ліжко.

Крім того, під час листування з пранкером Клитина дала зрозуміти, що хотіла б отримати посаду міністра транспорту та інфраструктури. На питання від Джокера, «потягнула» б вона Міністерство, Клитина відповіла, що «потягнула б».

Також Клитина негативно оцінила ділові якості свого начальника – міністра інфраструктури Владислава Криклія. Так, чиновниця написала, що міністр приймає на роботу корупціонерів, щось «мутить» з тендерами на «Укрзалізниці», а на ключових посадах у міністерстві – люди олігарха Ріната Ахметова.

«Договірняк» в Кривому Розі

Колишній депутат від «Слуги народу» Антон Поляків опублікував аудіо-компромат на свого колегу Юрія Корявченкова, відомого як Юзик.

Так, на аудіозаписи, на яких людина з голосом, схожим на голос народного депутата Корявченков, вказує поліції на те, хто і як повинен розслідувати кримінальні справи.

Учасник розмови запитує, як бути з ним, після чого хтось з присутніх радить: «Нехай тобі хтось висуне пред’яву. Нехай тобі пред’яву прокуратура скине, ДБР … Роби це по моїй команді. А ми підтримаємо».

Тищенко попався на скандальній листуванні

4 листопада в мережі було опубліковано листування нібито пранкери «Джокера» від імені генпрокурора Руслана Рябошапки з нардепом Миколою Тищенко. Співрозмовники обговорили ситуацію всередині фракції, про його протистоянні з нардепом-«слугою» Олександром Ткаченком, а також про гроші в конвертах для депутатів президентської фракції.

Скандальний розіграш «Джокера» від імені Богдана

Пранкер «Джокер» вирішив поспілкуватися з мером Чернігова Владиславом Атрошенко, від імені голови Офісу президента Андрія Богдана.

Фейковий «Богдан» цікавився, хто є покровителем колишнього нардепа від «Слуги народу» Антона Полякова. Атрошенко відповів, що він не має відношення до нього, а версію про зв’язок «розганяють СБУшники».

«Богдан» поцікавився, якою є компромат на Полякова у мера. Той відповів, що стикався з ним лише в питанні про депутатської приймальні та за незаконну рекламу, яку нібито просив не знімати Поляків.

Тим не менш «Богдан» попросив Атрошенко зібрати на Полякова компромат і принести папку в приймальні Офісу президента.

Секс-скандал в «Слуги народу»

Одним з найгучніших скандалів у «Слуги народу» стала листування депутата Богдана Яременка.

Яременко в залі парламенту вів листування про умови секс-послуг. Народний депутат від «Слуги народу», заявив, що його листування в онлайн-мережі знайомств про зустріч за гроші — провокація. Однак фракція виключила його і переобрати голову комітету Ради з зовнішньої політики. Крім того, минулого тижня з партії «Слуга народу» зі скандалом виключили Ганну Скороход. Вона потрапила в 2 гучних скандалу. Так, під час голосування щодо законопроекту №2239-1 нардеп розплакалася, бо її правки не захотіли розглядати. Другий скандал з її участю теж відбувся в Раді: парламентерка вийшла до трибуни і заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції «Слуга народу».