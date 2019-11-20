Телеведуча: Иософич готує щось цікаве для Ситника, Холодницкого і Труби

Історія Ситника, Холодницкого і Труби – це історія випадкових людей, які в результаті політичних домовленостей опинилися на своїх посадах. Це історія про лояльність і системі феодальних відносин у нових антикорупційних органах. Про це у своєму блозі пише блогер і телеведуча Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Вона розповідає, що на всі три посади свого часу претендував ряд професійних, крутих людей. Юристів з великої літери, але конкурси виграли ті, хто був зручний і не надавав загрози тодішнім сюзеренам. Контроль головне, для чого ці самостійні розумники. Цікаво було спостерігати, як Ситник набивав собі ціну в НАБУ – Лондон, пиво з журналістками, елітне полювання. Можна також згадати, як рожевощокий Холодницький в чорних шкарпетках під капрі радів від того, що може призвести панночку у віп-сектор «Динамо». А Труба – це історія про те, як прокурор якогось району вилікував прищі і відразу ж замінив старих феодалів.

Марина Данилюк зазначає, у світлі нових подробиць, хто користується кар’єрним ліфтом – добре, що хоч не через ліжко. Але це поки що, адже ніхто не знає, що там в Йосиповича в голові.