У Латвії заборонили 9 телеканалів друга Путіна

Влада Латвії заборонили мовлення 9 телеканалів, які належать російському олігарху Юрію Ковальчуку. Відповідне рішення ухвалила Нацрада з питань електронних ЗМІ Латвії, передає «BBC».

Зазначається, що заборона мовлення пов’язаний з санкційних списком ЄС, в якому з 2014 року знаходиться власник ЗМІ.

«Ця заборона буде в силі до тих пір, поки Юрій Ковальчук не буде виключений з санкційного списку ЄС», – повідомив заступник голови ради Іварс Аболиньш.

Він додав, що відомство проводить перевірку інших каналів на предмет наявності власників у санкционных списках.

Таким чином, у Латвії заборонено мовлення дев’яти каналів: «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Будинок кіно», «Будинок кіно преміум», «Музика Першого», «О!», «Поїхали», «Телекафе» і «Петербург-П’ятий канал».

На думку BBC, з усіх заблокованих ЗМІ інформаційним є тільки «Петербург-П’ятий канал». Однак навіть тут велику частину ефіру займає трансляція серіалів.