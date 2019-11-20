Парубій: Говорячи про світі, команда Зеленського веде країну до капітуляції

В даний час під виглядом «мирних ініціатив» української влади суспільству нав’язується кремлівський план, який Москва виявилася нездатною реалізувати за останні п’ять років. Про це заявив екс-спікер Верховної Ради і нардеп від фракції «Європейська солідарність» Андрій Парубій, повідомляється на сайті політсили.

Політик нагадав про заяву радника Секретаря РНБО з Донбасу Сергія Сивохо про необхідність вибачень перед жителями ОРДЛО і відреагував на той факт, що на мосту в Станиці Луганській відсутня українська символіка, але є символи терористичних бандформувань «ЛДНР».

«Коли радник секретаря РНБО Сивохо говорить про те, що він вивчає досвід Боснії, що він вважає необхідним взаємно вибачитись різних частин України, – з його логіки виходить, що немає ніякого агресора», – сказав він.

На його думку, лідер країни-агресора Володимир Путін докладає зусилля до того, щоб світ визнав війну в Україні цивільною, а команда президента Володимира Зеленського вже майже визнала її такою.

«Ця риторика, і ці ганчірки, які висять на мосту в Станиці Луганській – а я пам’ятаю, з якими боями українська армія відображала її, коли ми перейшли в контрнаступ, вони є свідченнями і символами тієї спільної позиції і загальної політики капітуляції, яку проводить команда Зеленського», – додав він.