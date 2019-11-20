Зеленський приїхав в школу в Станиці Луганській і попросив відремонтувати спортзал по-європейськи

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Станично-Луганської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1.

Про це інформує прес-служба президента. Глава держави ознайомився з умовами навчання та побував на шкільному турнірі з міні-футболу.

Разом з бронзовими призерами Олімпійських ігор Іллею Квашею та Ольгою Саладуха він вручив подарунки юним спортсменам. “Зеленський звернув увагу на необхідність ремонту в школі. Мова йде про спортзалі, який повинен мати європейський вигляд”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, президент переглянув показові дитячі виступи по спортивній гімнастиці і ушу. Діти подарували главі держави прапор України.