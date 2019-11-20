Комітет Ради підтримав скасування обов’язкової публікації законів в “Урядовому кур’єрі”

Комітет Верховної Ради з питань цифровий трансформації підтримала низку законопроектів, якими пропонується виключити газету “Урядовий кур’єр” з переліку видань, де обов’язково публікуються закони і нормативн0-правові акти. Про це інформує прес-служба парламенту.

Своє рішення члени комітету обґрунтували тим, що в останні роки тираж “Урядового кур’єра” постійно скорочується і видання вже не може повною мірою вважатися загальнодержавним. Так, комітет підтримав законопроект “Про внесення змін до статті 130 закону України “Про судоустрій і статус суддів” (№ 2309), який виключає “Урядовий кур’єр” списку видань, в яких обов’язково публікується інформація про створення організаційного комітету по скликанню з’їзду суддів, а також оголошення про скликання з’їзду суддів і питань, які виносяться на його розгляд.

Також був підтриманий законопроект №2308 “Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України”, який пропонує змінити місце обов’язковій публікації законопроекту про державний бюджет України та інформації про його виконання з “Урядового кур’єра” на Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

При цьому залишається обов’язковість печатки щорічної інформації про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів у газеті “Голос України” і в газетах, визначених відповідними місцевими радами. Крім того, комітет направив голові Верховної Ради Дмитру Разумкову лист з пропозицією включити до порядку денного другої сесії парламенту проект закону №2307 “Про внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету міністрів України та розміщення окремої інформації в електронному вигляді”.

Даним проектом передбачено, що опублікування актів уряду, нормативно-правових актів міністерств (наказів) та рішень НКРЕКП замість друку в газеті “Урядовий кур’єр” можливо шляхом їх розміщення на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України. Після опублікування на цьому порталі нормативно-правові акти набирають чинності.

Також в законопроекті передбачено виняток із законів України вимог щодо необхідності одночасної публікації в газеті “Урядовий кур’єр” та інших офіційних друкованих виданнях офіційної інформації. Вимоги до публікації законів і нормативно-правових актів у газетах “Голос України” та “Офіційний вісник України” зберігаються.