ДБР звинувачує Порошенка в тому, що він послав кораблі в Керченську протоку і це призвело до ескалації конфлікту з Росією, а потім хотів узурпувати владу шляхом введення військового положення.

Коментуючи інформацію, блогер Юрій Богданов відзначає, після такого звинувачення хочеться запитати у Труби і компанії, вони там у своєму розумі? Звинувачувати керівництво України в тому, що воно посилає свої кораблі з свого порту в свій у своїх територіальних водах, чим провокує конфлікт з Росією – це вже занадто.

Богданов підкреслює, і справа не в Порошенку. Він дорослий, розбереться. Справа в тому, що влада сама провокує гостру ненависть найбільш продуктивної частини українського суспільства, намагаючись зробити злочинної захист українського суверенітету.

За словами блогера, був у нас один такий. Його політична кар’єра закінчилася не дуже добре. Дуже не хочеться, щоб в країні стався реальний путч або новий Майдан. Занадто небезпечно при такому сусіда. Дуже хочеться, щоб в нашій країні зміна влади відбувалася спокійно, а розпочаті реформи минулої влади не зупинялися, а доводили до розуму. Тому сама незручна гра, в яку можна грати – це виправдовувати агресію Росії, оголошуючи злочинами законні дії українського флоту. За словами блогера, це дуже небезпечна гра. Влада сама створює запит на патріотичні путчі і майдани. Причому дрібними поводами особистої помсти.