Скасування урядом обмеження на тарифи на самі тарифи не вплине, — Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що скасування урядом обмеження на тарифи на опалення і гарячу воду ніяк на самі тарифи не вплине.

Про це він сказав на брифінгу після засідання уряду 20 листопада.

Гончарук заявив, що попередній уряд вирішив «зробити хороший інфопривід», прийнявши таке рішення. При цьому протягом усіх двох місяців роботи нового уряду органи місцевого самоврядування зверталися в Київ, аргументуючи, що дане решеие доводить підприємства до банкрутства.

«З приводу того, як це вплине на тарифи. Ніяк це не вплине. Навіть якщо б ми його не скасували, все одно це ніяк не вплинуло на тарифи би, тому що це рішення протизаконне, і його окремі представники місцевого самоврядування не збиралися виконувати і збиралися його оскаржити в суді. Тому що чисто фізично провести опалювальний сезон без доказу своїх підприємств до банкрутства, було б неможливо «, — сказав Гончарук.

Глава уряду додав, що Кабмін разом з командою президента працює над тим, щоб ціни на енергоносії стали менше, ніж минулої зими.