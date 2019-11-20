Нардеп Іванісов покинув фракцію “Слуга народу”

Народний депутат Роман Іванісов прийняв рішення призупинити своє членство у фракції “Слуга народу” на час перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації про те, що він був судимий за зґвалтування.

Про це Иванисо написав у Facebook.

“Щоб не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації”, – повідомив нардеп.

За словами Іванісова, він вже звернувся з цією пропозицією до голови фракції Давида Арахамии і той його підтримав. Іванісов переконаний, що генерального прокурора Руслана Рябошапку “навмисно ввели в оману”.

“Офіс генпрокурора вже дав спростування озвученої сьогодні відносно мене інформації. Замовники витрачають скажені гроші на брудну гру проти мене, не нехтують нічим, як ви всі помітили”, – заявив він. Народний депутат пообіцяв, що найближчим стане відоме прізвище замовника”