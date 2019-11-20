«Цап-драп унітази»: українці висміяли злодійську натуру Путіна

Президент Росії Володимир Путін пригрозив США зробити «цап-драп» щодо їх нових технологій по видобутку нафти.

Дивну заяву він видав у середу, 20 листопада, на форумі «Росія кличе!» Відповідне відео опублікував в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов

«Що стосується сланцевої нафти. Ми почекаємо, поки американці витратять гроші на нові технології, а потім – цап-драп. Або задешево купимо. Це я пожартував! Цап-драп робити зовсім необов’язково», – сказав Путін.

Українці нагадали Путіну недавній інцидент із захопленими кораблями ВМС, які повернули порожніми. «Ми почекаємо, поки американці витратять гроші на нові технології, а поки цап-драп, і сп*здим плафони, розетки і унітази з українських кораблів», – написали в Twitter.

У мережі потроллілі російського лідера. «Дідусь живе в своєму віртуальному світі», «Яка адовая єресь», «Чо за Петросян на сцені?», «Маразмат», «Сором який», «Гоп-стоп», «Рідкісний дебіл», «Дід зовсім поганий став», «Днище», «Геній світової політики, дурень набитий», – написали в коментарях.