У Польщі двоє українців тяжко поранили студента-співвітчизника

У Польщі поліція затримала 19 – й 21-річного українців, які вночі тяжко поранили свого співвітчизника – 21-річного студента. Про це повідомляє «Польське радіо».

Зазначається, що інцидент стався по вулиці Скаржинського в Кракові, неподалік гуртожитків одного з місцевих вузів.

Як повідомляється, напад сталося пізно ввечері у вівторок. 21-річного студента з України важко поранили ножем. З колотими ранами спини і сідниць потерпілого госпіталізували.

Поліція і прокуратура цілу ніч працювала на місці інциденту. Правоохоронці вивчили сліди, допитали свідків і вивчили записи з камер відеоспостереження.

Поліція затримала злочинців у середу після полудня в їх краківської квартирі. Слідчі з’ясовують роль затриманих у нападі, а також мотиви їхнього злочину.