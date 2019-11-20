Уряд дозволив українцям стежити онлайн за виконанням Угоди про асоціацію з ЄС

Віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба розповів, що система моніторингу виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом стала публічною. Про це повідомляє РБК-Україна.

Український уряд зробило систему «Пульс угоди» доступною для всіх. Дані в системі будуть оновлюватися щокварталу на підставі звіту міністерств.

У систему моніторингу можна перейти за адресою pulse.eu-ua.org.

«Раніше вона була доступна лише вищим органам влади. Попередній уряд відмовлявся робити її відкритою для всіх. Ми ж відкриваємо її для зовнішніх спостерігачів», — зазначив Кулеба.