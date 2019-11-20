В Україні живуть тисячі посібників «русского мира», які розповідають, що в душі вони за Україну, – Дроздов

Ілюзія про добросусідство з північним сусідом, ілюзія про успішну проросійської Україні, яка побутує серед українців – це національна катастрофа. Це типовий маячня цілого пост-колоніального покоління. Таку думку у своєму блозі висловив блогер і журналіст Остап Дроздов.

Він зазначає, росіяни вважають українців своїми співвітчизниками тільки на тій підставі, що в Україні російськомовне населення, що це саме населення свідомо споживає російський культурний продукт, що це населення свідомо вибирає Московський патріархат, що воно читає російські книги, дивиться російське ТБ.

За словами Дроздова, звичайно, знайдуться ті, хто заперечить і будуть заявляти, що це не так, що насправді таке населення в душі за Україну – але це не має ніякого значення, тому що ворог вам чітко сказав, за якими ознаками ви його співвітчизник, а отже – є провідником його «русского мира» на території України, і відповідно – мимовільним її спільником. Тому кожна людина, яка продовжує жити зросійщеної життям є мимовільною опорою агресора, хоче він того чи ні. Тому що він, агресор, не запитує про мотивації перебування в орбіті «русского мира» — він просто констатує факт цього перебування.