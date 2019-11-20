Банкіри пояснили, чому в Україні почав дорожчати долар

Банкіри трохи підняли курс долара 20 листопада: на 1 копійку, після чого міжбанк закрився в рамках 24,15-24,17 грн/$. При цьому готівкова валюта подешевшала на 5 копійок, і середній курс продажу опинився на 24,30-24,40 грн/$. Курсовий коридор на покупці не змінився — 24,05-24,15 грн/$.

Валютний цінник міг бути помітно вище, адже з ранку міжбанк йшов на 24,15-24,23 грн/$. Однак він довго не протримався по мірі збільшення продажу експортерами. На міжбанку домінували тільки вони — наші аграрії і металурги.

«Іноземців, які по середах зазвичай продають валюту під оплату нових випусків гривневих облігацій, не було видно. Ринок належав експортерам», — повідомив начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

Цілком очевидно, що нерезидентів серед покупців вчорашніх випусків ОВДП на 1,3 млрд грн майже не було або не було зовсім.

«Аукціон Мінфіну на цьому тижні не чинив істотного впливу на настрої міжбанку і ситуацію на ньому», — запевнив директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Втім, навіть без іноземців українські корпорації змогли збільшити загальний обсяг безготівкових торгів з $150 млн до $200 млн. І навіть поповнити золотовалютні резерви Нацбанку: він сьогодні скуповував долар по 24,16 грн/$, і придбав, за підрахунками скарбників, близько $30 млн.

Активність вітчизняного бізнесу можна пояснити в першу чергу знекровленням їх гривневих рахунків. Компанії заплатили квартальні податки, сильно втратили. Тому змушені зараз міняти свої валютні запаси, щоб вести поточну діяльність. Скільки часу триватимуть їх активні валютні розпродажі — стане ясно в найближчі дні.

Не виключається скорочення обсягів валютних торгів, через якого курсове рух стане менш передбачуваним.

«Думаю, завтра міжбанк відкриється в рамках 24,14-24,19 грн/$. А потім будемо дивитися, як складеться баланс попиту і пропозиції. Тільки тоді зможемо зрозуміти напрямок курсового руху», — зазначив Юрій Гріненко.