Зеленський прокоментував терористичну символіку на мосту в Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський зажадав прибрати з мосту у Станиці Луганській символіку терористичної «ЛНР». Про це він заявив під час візиту на лінію розмежування, повідомляє «Радіо Свобода»

Зазначається, що перед візитом Зеленського на мосту, який був відновлений за рахунок українського бюджету, з’явилися «прапори ЛНР».

«Скажу чесно, коли ми підійшли, ми побачили зайві прапори. Вони ніякого відношення до України не мають», – сказав Зеленський.

Президент додав, що «прапори» необхідно зняти найближчим часом.

«Щоб усі пам’ятали, що ми всі українці, і у нас один прапор», – сказав він.