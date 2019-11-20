«Фейки і провокації не коментую. У відставку не збираюся», — глава ДБР Труба про «прослушку»

Глава ДБР Роман Труба назвав записи прослуховування нібито зі своїм голосом фейком і провокацією.

Труба заявив, що в подібних провокаціях зацікавлені ті, кому заважає робота його відомства.

«Посаду директора ДБР — посаду, яка пов’язана постійно з найбільшими ризиками, які тільки можуть бути. У період, коли ДБР буде ставати ефективніше, коли ДБР ставати ще більш незалежним, є величезна кількість бажаючих, іноді ці бажаючі об’єднуються. Я як керівник постійно розумію, що в моєму отношеним можуть бути провокації і фейки. Я давно чекав, і впевнений, що на цьому буде поставлена крапка. Ці публікації — фейк і провокація. Вони мене не зламали, я знав, що вони можливі заздалегідь. Я не буду коментувати жодних фейків і провокацій», — заявив Труба.

За його словами, він не буде подавати у відставку.

На питання журналістки, чи його це голос, Труба просто промовчав.