У Києві чоловік пограбував пошту: опубліковано фоторобот

Хуліган погрожуючи зброєю працівникам, забрав з каси понад сім тисяч гривень і зник з місця злочину.

У Києві розшукують чоловіка, який скоїв розбійний напад на відділення пошти по проспекту Генерала Ватутіна, повідомляє в середу, 19 листопада, прес-центр столичних правоохоронців.



Зловмисник, погрожуючи зброєю працівникам, забрав з каси понад сім тисяч гривень і зник з місця злочину. Невідомий був у масці. Поліцейські оглянули місце події, опитали свідків, вилучили і обробляють відео з камер спостереження.



За свідченнями працівників відділення пошти складено фоторобот чоловіка, який може бути причетний до даного злочину: на вигляд йому 19-25 років, зріст 170 сантиметрів, худорлявої статури, на обличчі медична маска. Був одягнений у чорну куртку, темні штани і черевики.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею розбій