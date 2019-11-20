Зеленський заявив, що змусить скласти мандат педофіла Іванісова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував в Очакові скандал навколо народного депутата з партії «Слуга народу» Романі Иванисове.

«З приводу одного з депутатів партії «Слуга народу» я прочитав, що є скандал. Я хочу відразу сказати, що завтра в мене будуть реальні дані, я хочу розібратися фейк це чи у нього є реальна причетність до кримінальній справі, пов’язаній зі зґвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч що-то, завтра я змушу цієї людини скласти мандат і піти з партії «Слуга народу»», — заявив президент.

Зеленський додав, що якщо інформація підтвердиться, то він буде покараний за зачистку даних.

«Ви знаєте, що всіх людей партія «Слуга народу» брала з народу, прості люди, які ніколи не були в політиці. Їх перевіряла і СБУ і МВС. Якщо подчищенны дані — буде розслідування», — заявив Зеленський.

Президент подякував журналістам за оприлюднену інформацію і додав, що партія готова до очищення.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Іванісов був засуджений у 1996 році за зґвалтування неповнолітньої неприродним чином і відбув покарання строком 2 роки та 6 місяців в Маріупольській виправно-трудової колонії.

У зв’язку з цим голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Іванісов повинен вийти з фракції на час перевірки.

Крім того, Рябошапка, відповідаючи на питання журналіста 20 листопада, підтвердив інформацію про погашеної судимості. Правда, пізніше ГПУ спростувала його слова.