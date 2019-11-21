Росія забирає у США один з самих жирних ринків

Атака єменських дронов на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії, відобразити яку не змогли 88 пускових установок американської протиповітряної системи «Патріот» (2/3 установок належали новітньої модифікації), запустив процес переорієнтації одного з основних ринків збуту американського військового експорту на Росії.

Слідом за обговоренням між Москвою і Ер-Ріядом можливих постачання ЗРК С-400 з’явилася інформація про переговори щодо Су-57. Тільки з Абу-Дабі. Про це повідомив глава Ростеха Сергій Чемезов, підтвердивши, що ОАЕ дійсно розглядають варіант придбання експортної версії російської п’ятірки Су-57Э.

Перська регіон і Ізраїль формують значну частку доходів США від продажу озброєння, а Су-57 може стати цвяхом у кришку оборонного експорту США. Стати таким собі каталізатором вже почався перехід традиційних партнерів Америки на альтернативні варіанти. Надалі процес може торкнутися і європейських союзників, які неодноразово висловлювали невдоволення нав’язаної з-за океану політикою.

І самий незручний момент для Вашингтона. На відміну від Туреччини, подвергнувшейся жорсткого політичного й економічного тиску за контракт по С-400, США не стануть тиснути на одразу двох ключових членів ОПЕК, побоюючись їх зближення з Москвою, і будуть змушені покірно спостерігати, як від військового експорту віддаляється один із самих жирних ринків.