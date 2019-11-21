The Times вирішила заглянути в спальню Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко перебував у “романтичній зв’язку” з “Міс Білорусь-2018” Марією Василевич, пише The Times.

Ілюструє статтю фото з останнього новорічного балу у Палаці Незавичмости. The Times нагадує своїм читачам про те, що Марія Василевич регулярно супроводжує Олександра Лукашенка під час офіційних і неформальних заходів.

Видання зазначає, що 22-річна “королева краси” стала наймолодшим депутатом нижньої палати парламенту Білорусі.

Василевич часто бачили з 65-річним Лукашенко на публіці з тих пір як в травні 2018 року вона отримала титул “Міс Білорусь”. Вони разом відвідували державні фестивалі, хокейні матчі, а також Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії. Лукашенко і Василевич також танцювали разом на новорічному балу в Мінську, який транслювався по національному телебаченню.

За даними The Times, Лукашенко нагородив Василевич державної медаллю за внесок у культуру і благодійність, а також особисто спостерігав за її підготовкою до конкурсу “Міс світу-2018”. На ньому вона посіла третє місце.

У публікації наголошується, що у Василевич немає політичного досвіду. У Палаті представників національних зборів Білорусі вона має намір зайнятися залученням уваги до проблем молоді.

У минулому році Василевич Марія закінчила факультет економіки та менеджменту БГЭУ і вступила до магістратури. Але не приховувала свого бажання працювати зовсім в іншій сфері.

Вибори депутатів Палати представників національних зборів VII скликання пройшли в Білорусі 17 листопада достроково. За планом, вибори повинні були відбутися в наступному році, однак у квітні Лукашенко оголосив, що вони пройдуть восени, а в 2020 році відбудуться вибори глави держави. За попередніми підсумками, які опублікував ЦВК Білорусі, представники опозиції в новий парламент не пройшли.

Олександр Лукашенко править Білоруссю вже 25 років – довше, ніж будь-який інший керівник в Європі. Він одружений з 1975 року, але з дружиною їх не бачили на публіці з тих пір, як він став президентом, зазначає The Times.