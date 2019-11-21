Світлана Лобода відпочиває під пальмами і не забуває про тренування

37-річна Світлана Лобода не забуває про щоденних спортивних тренуваннях навіть на відпочинку. Так що кожен розповідь співачки про відпустку не обходиться без компліментів від фанатів у соцмережах, де зірка шоу-бізнесу ділиться своїми знімками в купальниках. Ось і зараз Світлана вирішила зробити перерву в роботі і трохи відпочити на піщаному березі.

Світлана Лобода

Лобода сфотографувалася на тлі пальм, сидячи на шпагаті. Розтяжка співачки викликала захоплення її прихильників в Instagram. Світлана і раніше ділилася з ними подібними кадрами, а також розповідала про свій режим тренувань, які допомагають досягти таких результатів.

Встаю рано. Спорт і студія. Ось що чекає мене на цьому тижні щодня… Якщо ти хочеш протриматися у формі довго і бути здоровим: правило номер 1 — не роби великих перерв, як би не було тобі важко, прокидайся і йди на тренування! Через лінь і «не можу» (орфографія і пунктуація автора збережені. — Прим. ред.),— ділилася вона радами раніше.

Подивитися повністю: http://www.spletnik.ru/beauty/exterior/93357-svetlana-loboda-otdykhaet-i-o-trenirovkakh.html