Повінь – зміна системи

Menu
Close

Світлана Лобода відпочиває під пальмами і не забуває про тренування

21.11.2019

37-річна Світлана Лобода не забуває про щоденних спортивних тренуваннях навіть на відпочинку. Так що кожен розповідь співачки про відпустку не обходиться без компліментів від фанатів у соцмережах, де зірка шоу-бізнесу ділиться своїми знімками в купальниках. Ось і зараз Світлана вирішила зробити перерву в роботі і трохи відпочити на піщаному березі.

 

Світлана Лобода

 

 

 

Лобода сфотографувалася на тлі пальм, сидячи на шпагаті. Розтяжка співачки викликала захоплення її прихильників в Instagram. Світлана і раніше ділилася з ними подібними кадрами, а також розповідала про свій режим тренувань, які допомагають досягти таких результатів.

Встаю рано. Спорт і студія. Ось що чекає мене на цьому тижні щодня… Якщо ти хочеш протриматися у формі довго і бути здоровим: правило номер 1 — не роби великих перерв, як би не було тобі важко, прокидайся і йди на тренування! Через лінь і «не можу» (орфографія і пунктуація автора збережені. — Прим. ред.),— ділилася вона радами раніше.

 

Подивитися повністю: http://www.spletnik.ru/beauty/exterior/93357-svetlana-loboda-otdykhaet-i-o-trenirovkakh.html

Читайте також:   «Тільки Мальдіви»: у Зеленського посміялися над вирішенням Богдана Дня Незалежності
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *