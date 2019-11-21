На космодромі Східний виявлені нові розкрадання

Слідчий комітет порушив дві кримінальні справи про шахрайство в особливо великому розмірі при будівництві об’єктів космодрому Східний. Про це повідомляє газета «Коммерсантъ».

Мова йде про розкрадання понад 250 млн рублів при будівництві стартового комплексу для ракети-носія «Ангара». Цей проект оцінюється в 100 млрд рублів і повинен бути зданий в 2022 році.

За версією слідства, посадові особи компанії «Поволжському будівельне підприємство» (виконавця державного оборонного замовлення за контрактом) представили в казначейство завідомо неправдиві відомості про оплату оренди спецтехніки. При цьому договір не виконувався, але гроші за нього були перераховані.

Раніше Володимир Путін констатував, що, незважаючи на велику кількість кримінальних справ, на космодромі «крадуть сотнями мільйонів». Після цього прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков уточнив, що при будівництві космодрому був вкрадений кожен десятий рубль.

За його словами, на будівництво було виділено 91 млрд рублів, викрадено 11 млрд рублів. З них вдалося повернути державі лише 3,5 млрд рублів. Пєсков повідомив, що за фактом розкрадання держкоштів порушено 128 кримінальних справ, які пізніше були об’єднані в 32 справи.

Космодром Східний знаходиться в Амурській області. Це перший національний космодром Росії цивільного призначення. Будівельні роботи почалися в 2012 році.