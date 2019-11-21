У Твері лікар померла від інфаркту її не стали лікувати в лікарні де вона пропрацювала 20 років

Лікар-педіатр міськлікарні № 6 Твері померла після того, як її колеги не змогли тричі поставити вірний діагноз і відмовили в госпіталізації. Медик пропрацювала в цій лікарні близько двадцяти років.

Як пише «МБХ медіа», ввечері 30 жовтня педіатр Ніна Азізова відчула себе погано — у неї боліло в області серця — і викликала швидку допомогу. Бригада привезла її в Тверську міську лікарню № 6, де сама Азізова пропрацювала останні 19 років. Однак колеги їй не надали медичної допомоги. В приймальному спокої Азизову ніхто навіть не оглянув. Коли через годину приїхала дочка попросила допомоги у кардіолога, той їй відповів: «Я не знаю, що з вашою матір’ю». Навіть не оглянувши пацієнтку, їй відмовили в госпіталізації, порадивши пити протиалергічний препарат «Супрастин».

По дорозі додому стан педіатра лише погіршилося. Вона навіть не змогла сама піднятися в свою квартиру. Родичі знову викликали «швидку». Медики виписали Азізовій «Гліцин» і знову відмовили в госпіталізації. Коли швидку допомогу викликали в третій раз, прибула бригада вже констатувала смерть. Жінка, яку лікували «Супрастин» і «Гліцином», померла від інфаркту.

Донька померлого лікаря Алена Азізова написала заяву в поліцію на дії лікарів. Його переправили в СКР по Тверській області, той почав перевірку. Районна прокуратура відмовилася розбиратися в ситуації, порадивши дівчині звернутися до Моз. Кримінальну справу поки не порушено.

У посмертній характеристиці завідуюча відділенням написала про Азизову, що вона «з великою увагою і тактом ставилася до хворих, користувалася серед них і співробітників заслуженою повагою».