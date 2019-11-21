Військово-морський спецназ Ірану

Підрозділ «Takavaran» – сили спеціального призначення ВМС Ісламської Республіки Іран – входить до складу морської піхоти ВМС Армії Ісламської Республіки Іран (одного з компонентів об’єднаних ВМС Ірану поряд з ВМС Корпусу вартових ісламської революції – ВМС КВІР).

Воно є аналогом SEAL ВМС США і спеціальної човнової служби ВМС Великобританії та в деяких джерелах іменується батальйоном спеціального призначення ВМС Ірану. За оцінками зарубіжних фахівців, чисельний склад підрозділу 200 професійних військовослужбовців («такаваров» – морських командос), які пройшли особливий відбір у військах сил спеціального призначення Армії Ірану і відповідну підготовку.

Особливістю даного формування є його «універсальність». У ньому, на відміну від більшості підрозділів сил спеціального призначення зарубіжних держав, відсутня строга спеціалізація. Бойові групи нарахують три – десять осіб і формуються в залежності від розв’язуваної задачі. Тому існуюча організаційна структура, що складається з двох рот («горухан»), носить швидше формальний характер і потрібна насамперед для більш ефективного адміністративного управління, а не для оперативного застосування.

Підрозділ «Takavaran» призначений для вирішення наступних завдань:

– збір інформації про корабельних угруповань противника і про об’єктах його військово-морської інфраструктури;

– організація диверсій на кораблях і судах противника в ВМБ і на зовнішніх рейдах, на об’єктах транспортної та промислової інфраструктури, розташованих поблизу морського узбережжя;

– мінування проходів і районів якірних стоянок;

– виконання особливо складних заходів на суші: організація диверсій, ліквідації та захоплення представників командування і військово-політичного керівництва супротивника, звільнення полонених і заручників;

– боротьба з морським піратством і тероризмом.



Особливе місце в ході бойової підготовки приділяється відпрацюванню практичних дій по обороні, захоплення і знищення нафтових бурових і видобувних платформ. Це обумовлено в першу чергу специфікою багатого нафтою регіону і сформованої в ньому нестабільною військово-політичної обстановки.

Доставка розвідувально-диверсійних груп до місця оперативного застосування може здійснюватися наступним чином:

— по морю – з борту надмалих підводних човнів типу «Кадір» із застосуванням аквалангів або на швидкісних човнах;

— по повітрю – на вертольоти UH-1D «Ірокез» американського виробництва, закуплених ще до революції 1979 року, АВ-205 і АВ-412 «Агуста» італійського виробництва та їх іранських аналогів «Шабавиз -1 і -2», Мі-8 радянського і Мі-17 російського виробництва різних модифікацій;

— комбінованим способом – шляхом десантування з вертольота в море;

— наземним способом – з допомогою перебувають на озброєнні підрозділів армійського спецназу і морської піхоти легких високомобільних транспортних засобів: кросових мотоциклів або квадрациклів з «екіпажем з двох чоловік – водієм і гранатометчиком (кулеметником).

Критеріями відбору до підрозділу є: етнічне походження (перевага віддається персам; менша ймовірність стати «такаваром» у азербайджанців – другий за чисельністю етнічної групи країни; вірмени, курди і белуджі не розглядаються), політична благонадійність, фізична підготовка і наявність досвіду служби в з’єднаннях сил спеціального призначення Армії Ірану.

Відбір здійснюється з числа військовослужбовців 23-ї повітряно-десантної дивізії «Парандак» з пункту постійної дислокації у р. Тегеран, 58-ї десантно-штурмової дивізії «Зулъфакар», 55-ї окремої повітряно-десантної бригади, 25, 35, 44 та 66-ї окремих десантно-штурмових бригад. Всі вони входять до складу сил швидкого реагування. Відмінністю у формі одягу військовослужбовців, що проходять службу в цих сполуках, є зелений бере.

Після попереднього відбору у військах кандидати складають іспит з фізичної підготовки та за умови успішного проходження випробувань надсилаються до навчального центру ВМС. Курс підготовки триває 12 місяців. Перші вісім тижнів займає фізична підготовка, потім курсанти опановують такі дисципліни; підводне плавання і водолазне спорядження, парашутно-десантна та вогнева підготовка, рукопашний бій, тактика наземних спеціальних операцій, тактика ближнього бою. Після цього їх направляють до підрозділу в якості стажистів, де протягом півроку проходять випробувальний термін, після закінчення якого приймається рішення про зарахування їх у бойовий склад.



Особливу увагу в ході навчання приділяється парашутної підготовки. Військовослужбовці здійснюють стрибки з різних висот як в денний так і в нічний час; відпрацьовуються питання приводнення, у тому числі з водолазним спорядженням.

Підрозділ оснащене легкою стрілецькою зброєю. Це, зокрема, різні модифікації 7,62-мм і 5,45-мм автомата Калашникова як власного, так і іноземного виробництва (у тому числі захоплені в ході ірано-іракської війни 1980-1988 років); 7,62-мм штурмові гвинтівки ПК G3, що випускаються в Ірані за ліцензії ФРН; 9-мм пістолети-кулемети МР-5 виробництва ФРН та іранські копії «Узд»; 7,62-мм ручних кулемети MG 1 та MG 3 (ФРН), ПКМ; широка номенклатура снайперських гвинтівок, у тому числі 7,62-мм СВД і 12,7-мм далекобійні гвинтівки іранського виробництва; 40-мм протитанкові гранатомети «Шагет» (іранська копія РПГ-7).

Водолазне обладнання представлено легководолазным спорядженням з відкритою схемою дихання, а також апаратами з замкнутим циклом. Крім того, є підводні засоби доставки бойових плавців «мокрого» типу, тобто такі, в яких він знаходиться не в герметичній, а у відкритій або затапливаемой кабіні. До них відносяться засоби типу «Аль-Сабехат-15» іранського виробництва, кількість яких оцінюється західними фахівцями в три одиниці.

При цьому основним засобом доставки розвідувально-диверсійних груп «Takavaran», на думку зарубіжних військово-морських аналітиків, є СМПЛ типу «Кадір».

Дизель-електричний підводний човен типу «Кадір» розроблена в Ірані в середині 2000-х років. Її прототипом є північнокорейська ПЛ типу «Кнт» (Yono), технологія виробництва якої разом з трьома готовими човнами були передані Сеулом Тегерану в рахунок погашення державного боргу. Вона озброєна двома торпедними апаратами калібру 533 мм, що забезпечують вихід бойових плавців з ПЛ в підводному положенні.

Є можливість перекидання підводних човнів цього типу залізницею або автомобільним транспортом. Це дозволяє Ірану проводити маневр силами і засобами в районі між Перською затокою і Каспійським морем, нарощуючи в рази угруповання за відносно короткий термін в залежності від сформованої обстановки.

Головний корабель прийнятий на озброєння в 2007 році. На липень 2013-го достовірно відомо про 20 СМПЛ даного типу, включених у бойовий склад ВМС ІРІ.

Наземної техніки на озброєнні спецназу «Takavaran» немає, але для проведення рейдів вглиб території супротивника можуть залучатися складаються на озброєнні частин і підрозділів морської піхоти ВМС Ірану кросові мотоцикли і квадроцикли.

Таким чином, в даний час Ісламська Республіка Іран володіє хоча і компактним, але досить розвиненим військово-морським компонентом сил спеціального призначення, що мають відповідну підготовку, озброєння і техніку, в тому числі підводні засоби доставки, яка здатна вирішувати широкий спектр бойових завдань на морі і суші в рамках забезпечення національної безпеки держави.