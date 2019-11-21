У Харкові школяр влаштував жорстоку бійку з дівчиною: відео інциденту

Недалеко від харківської школи №13 двоє школярів влаштували бійку. Але це була не звичайна бійка, бо хлопець бився з дівчиною. При цьому інші підлітки знімали все це на відео, яке потрапило в мережу.

У Telegram-каналі «Типовий Харків» йдеться про те, що дівчина сама «забила стрілу» своєму однокласнику.

Бійка школярів в Харкові: хлопець з’ясовував стосунки з дівчиною (відео: facebook.com/moyashkolacom)

На відео можна побачити, що дівчина першою нанесла удар хлопцеві і після цього він повалив її на землю.