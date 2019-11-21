«В принципі, все!» Зеленський розлютив українців запізнілою промовою про загиблого комбрига

Президент України Володимир Зеленський коротко відреагував на смерть командира 128-1 гірничо-штурмової бригади Євгена Коростельова, чим викликав гнів у мережі.

Свої співчуття, які зайняли не більше, ніж півхвилини брифінгу, глава держави озвучив в Станиці Луганської в середу, 20 листопада.

«Я посмертно нагородив Євгена Коростельова. Він отримав серйозні поранення. Він пішов, але завжди з нами. Слава героям, таким як він. І наші співчуття рідним. В принципі, все найважливіше сказали. В принципі, все», – сказав глава держави.

Примітно, що в день смерті Коростельова, 19 листопада, в Офісі президента промовчали.

Українці залишили безліч обурених коментарів у мережі. «Який же він актор? Він навіть тут не зміг емоції видавити. Йому просто пох*й. І це було помітно», «Презирство. Більше нічого до нього не відчуваю», «Стрибав на сцені і горя не знало. А тепер зображує жаль», «Промовив написаний текст і почав посміхатися. Тому що «тут грати, тут не грати», «І засміявся, ідіот», «Огидно», «Зрадник», – написали користувачі.