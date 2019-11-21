Саакашвілі оскаржить в суді законність своєї видворення в Польщу

Верховний Суд визнав видворення в Польщу колишнього президента Грузії і екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі законним. Про це повідомила прес-служба відомства на сторінці в Facebook.

Крім цього, його касаційна скарга, яка стосувалася позову по відношенню до Державної прикордонної служби, Міграційній службі і Міністерству внутрішніх справ була відхилена.

Колишній голова Одеської ОДА зазначив, що оскаржить рішення вже в Європейському суді.

«Звичайно ж, я оскаржу це рішення в Страсбурзі, де 100% виграю, але це беззаконня, вчинене Верховним судом ще раз показує наскільки все ще сильно вплив Порошенко у всіх держструктурах України», — сказав Саакашвілі.