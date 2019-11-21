Кому готовий поступатися путінський режим

Даремно кажуть, що влада ні з ким не рахується. Вона непримиренна тільки до простого народу. А знаті дозволяє битися за свої інтереси.

Стверджують, що начальство не сприймає діалог з суспільством і тих, хто намагається без дозволу настояти на своєму, просто б’є по головах. Як, скажімо, противників сміттєвої суперсвалки в Архангельській області.

Але кожен неупереджений людина погодиться, що ця твердокамінна виявляється не завжди і не з усіма.

Ось свіжий приклад діалогу. Як раз зараз через Думу просувається новий проект закону про виноробство в Росії. Але і колишній документ на ту ж тему, вже майже прийнятий, не скасовано, а лише передано на доопрацювання як не цілком враховує інтереси наших виноробів.

Конкурує з ним новий проект в цьому сенсі на багато голів вище. Адже його пробивають колишній і чинний голови Спілки виноградарів та виноробів РФ Борис Титов (він же — бізнес-омбудсмен при президенті) і Дмитро Кисельов, в атестаціях не потребує.

Зрозуміло, що обидва ці виноградаря себе не образили і прописали заходи, що погіршують умови торгівлі іноземними винами, а також ускладнюють життя домашнім виробникам недорогих напоїв з імпортної сировини. Як вказує популярна газета, законопроект «вже встигли назвати „революційною“… Винороби давно його чекають. Розуміють ситуацію любителі вина теж: хотілося б нарешті побачити на наших прилавках більше якісних російських вин…»

Щодо заждавшихся виноробів-сановників цілком згоден. Що ж до «любителів вина», на те вони і розуміють, щоб вже точно не зрадіти «революційному» подорожчання всіх вин — як іноземних, так і домашніх. Адже, звільнившись від конкурентів, група привілейованих виробників церемонитися з покупцями не стане.

В остаточному вигляді закон ще не прийнятий. Але обговорюються найбільш екстравагантні новації: від нанесення на етикетки «неправильних» напоїв зневажливих написів до виділення російським пляшках «кращих місць» в торгових точках — на рівні очей покупця або трохи нижче».

Ви запитаєте — ну і що? Штатний заступник бізнесменів заступається за власний бізнес. Кадровий агітатор за інтереси начальства агітує попутно і за свої особисті інтереси. Банально? Так. Але зверніть увагу на дві речі. По-перше, хоча пересічна людина від винної революції буде в програші, його думка в розрахунок не приймається, оскільки механізмів впливу на рішення у нього немає. По-друге, новий закон б’є по імпортерам вина і частини домашніх виробників. А це теж поважні люди. І, судячи з триваючою конкуренції проектів, склавши руки вони не сидять. Тобто в цьому колі боротьба інтересів і пошуки компромісів цілком легальні і для системи прийнятні. Це вам не Шиес.

Останні дні принесли також інші приклади комерційної і почасти навіть політичної конкуренції привілейованих груп, зустрічає у вищого керівництва лояльний прийом.

Ось оголосили, скажімо, кілька років тому амністію капіталів. І зараз з’ясовується, що декларації, подані в її рамках, іноді вилучаються органами і використовуються як речові докази для кримінального переслідування бізнесменів.

Не зовсім вправно, але справа-то житейська. Пересічному громадянину не звикати, що держава регулярно звертає жартома свої клятвені обіцянки. Однак окремо взяті непересічні постраждалі почали скаржитися — і, треба ж, чого добилися.

Куратор амністії, перший віце-прем’єр Силуанов, ймовірно, переконав Путіна, що виходить негарно. І ватажок зажадав, щоб чесне державне слово було стримано. Верховний суд, який кількома днями раніше твердо йшов від відповіді на це питання, так само твердо роз’яснив, що гарантії амністії святі. Правда, з місцевих судів надходять повідомлення, що для них ситуація все одно не зовсім очевидна. Але це зайвий ознака свободи думок, що панує в нашій держмашині.

І вже всім кинулася в очі історія з внесенням та подальшим відкликанням б’є по «Яндексу» законопроекту, автором якого називає себе депутат Горєлкін. Переляканий «Яндекс» кинувся в АП, уряд — і знайшов розумний компроміс. Тобто, може бути, не дуже розумний з точки зору користувачів, оскільки їм потрібен незаангажований пошуковик, а залежність «Яндекса» від влади стане тепер ще більше. Але матеріальні свої інтереси власники інтернет-компанії, мабуть, відбили. А для них це головне.

Закінчу з прикладами. Всі вони схожі. Незважаючи на автократію, відстоювання своїх інтересів знатними особами і серйозними структурами цілком дозволеним, а може бути навіть йде по висхідній. Механізми пошуку компромісів працюють. Діалог зацікавлених осіб з вищою владою не тільки можливий, але часто і продуктивний.

Щоправда, пересічні люди в цих суперечках гігантів не те що бідні родичі, а просто нулі. Їх інтереси нічого не важать. Якщо вони в чомусь збігаються з інтересами виграли суперечку сановників, піддані можуть вважати себе щасливчиками. А якщо, що частіше, не співпадуть, то нагорі це нікого не схвилює.

Взяти обіцяний великий стрибок у будівництві житла — один з небагатьох козирів, які залишаються у режиму, щоб задобрити народ. І ось, завдяки новітнім своїм заборонам, самі ж влада очікує зниження введення і зростання цін. Шукають компроміс? Шукають. Між забудовниками, банками та контролерами. З якою метою? Щоб тим, іншим і третім не пошкодив очікуваний застій. А мільйонам потребують житло людей відведена роль глядачів.

Так працюють у нас механізми захисту інтересів? Ще як! Але тільки там, куди дев’яноста дев’яти відсоткам громадян ходу немає.