Сенатор США заявив про можливість затримати початок роботи «Північного потоку-2»

Американський сенатор-республіканець Тед Круз вважає, що санкції США можуть затримати введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» на термін більше року.

У своєму виступі, запис якого сенатор опублікував на YouTube, Круз стверджує, що для цього необхідно ввести нові санкції, а також використовувати ті обмежувальні заходи, які передбачає закон «Про протидію супротивникам США допомогою санкцій» (CAATSA).

Круз вважає, що санкції проти компаній, які залучені у будівництво «Північного потоку-2» можуть повністю зупинити його завершення, оскільки у РФ, за словами політика, ні технологій, що дозволяють прокласти труби по морському дну. Якщо ж газопровід буде добудований, задерка може скласти не менше року.

У виступі Круз підкреслив, що «Північний потік-2» може «принести мільярди доларів для підживлення російської агресії» і завдати шкоди країнам Європи, поставивши їх у залежність від російського газу.