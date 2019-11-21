На Донбасі знищений черговий російський генерал

20.11.2019 р. у орієнтовний час 06.00 — 06.20 під час руху паралельно трасі М03 в бік державного кордону, у точці з координатами ш 47°56’32.94″З д 39°26’22.10″група з трьох бронеавтомобілів ЗС РФ була атакована невстановленим безпілотним літальним апаратом.

В результаті атаки один бронеавтомобіль знищений.

За попередніми даними загинуло чотири людини, в тому числі і керівник зведеної штабний групи, співробітник головного оперативного управління генерального штабу ЗС РФ, капітан першого рангу (за не підтвердженими поки даними, з жовтня 2019 р. має звання контр-адмірал) Мозыр Веніамін Іраклійович.

Штабна група «Борисфен» з серпня 2019 року здійснює загальну координацію сил і засобів підрозділів ЗС РФ і НВФ ОРДЛО на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.