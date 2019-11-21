Туск обраний головою Європейської народної партії

Поки ще чинний президент Євроради Дональд Туск перед своїм відходом з високої посади був обраний новим головою Європейської народної партії (ЄНП).

Його обрання офіційно було оформлено на 24-му з’їзді партії, який проходить у Загребі (Хорватія). За Туска проголосував 491 делегат, що становить 93% від загальної кількості зареєстрованих делегатів. 37 голосів було подано проти. Про це передає прес-служба ЄНП.

Дональд Туск офіційно вступить на посаду президента ЄНП 1 грудня 2019 року, замінивши на цій посаді Жозефа Дойля.

Новий лідер евронародников на новій посаді має намір активно боротися з популізмом.

Туск був обраний президентом Європейської Ради в 2014 році і був переобраний на другий термін в 2017. З 2007 по 2014 він обіймав посаду прем’єр-міністра Польщі.