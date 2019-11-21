Ми обов’язково звернемося, щоб нам повернули все, що є”, – Зеленський в Очакові

Україна звернеться до Росії з тим, щоб повернути все обладнання, якого не вистачає на повернутих Москвою кораблях.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в Очакові після огляду повернулися в Україну трьох захоплених РФ рік тому кораблів, передають “НикВести”.

“Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як ми і обіцяли, ми повернули наших моряків, і повернули наші катери. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає (на судах. – Ред.) і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом і деякі речі я не можу сказати, частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов’язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є”, – сказав Зеленський.

При цьому президент зазначив, що Україна паралельно займеться і ремонтом цих судів. “Ми говорили з паном Воронченко (командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко. – Ред.), десь три місяці і все буде на ходу”, – сказав він.