В Одесі запустили найдовший трамвай в Україні ціною у 18 мільйонів

Вчора, 20 листопада, в Одесі після тривалих випробувань почав регулярні рейси трисекційний трамвай Odissey MAX, найдовший в Україні.

Трамвай курсуватиме за маршрутом №26 – від Старосенной площі до 11-ї станції Люстдорфської дороги. Про це повідомляє Odessa.online.

Вагон буде виходити на лінію не на цілий день, а лише на посилення в годину пік – вранці і ввечері.

“Дизайн його повністю виконаний на основі нашого конструкторського бюро. Вагон забезпечений системою GPS-навігації, що дозволяє відслідковувати його місцезнаходження в реальному часі, має потужне внутрішнє і зовнішнє освітлення, дуже комфортабельний і зручний. Я думаю, що він буде радувати одеситів”, – зазначив заступник директора з експлуатації КП “Одесміськелектротранс” Олександр Коваль.

Трисекційний трамвай Odissey MAX був зібраний інженерами КП “Одесміськелектротранс” за 42 дні. Його довжина складає майже 31 метр, що є рекордом для України. Загальна пасажиромісткість – 280 осіб, сидячих місць – 62. У наступному році “Одесміськелектротранс” планує створити ще один Odissey MAX, ціна якого становить 18 мільйонів гривень.