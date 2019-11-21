У Кривому Розі собаку викинули з вікна багатоповерхівки

Чоловік виявив надмірну жорстокість через те, що собака його вкусив

Трагедія сталася на вул. Світальського. Як розповів господар собаки, він познайомився на вулиці з чоловіком, після чого вони придбали алкоголь і пішли до нього додому. Там молодий чоловік почав бризкати водою в собаку, на що господар пса зробив зауваження. Новий знайомий його вдарив. Собака відреагував і вкусив гостя.

За словами власника стафа, той розлютився і викинув собаку з четвертого поверху, після чого втік. Після падіння собака загинув. Господар заявив до поліції. Згідно з документами, тварина народилася в 2013 році.