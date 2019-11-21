У Миколаєві жінка відкрила стрілянину по співробітникам банку

Сьогодні, 21-го листопада, до жителя Заводського району по пров. Корабелів, який заборгував фінансовій установі близько 150 тисяч гривень, прийшли нібито працівники банку, щоб перевірити стан квартири, яка знаходиться під заставою та перебуває у власності банку. Про це повідомляє поліція Миколаївської області

“Спочатку двері господарі не відчиняли, а потім вийшла мати боржника з пістолетом, попередньо, Флобер, та вистрілила в ногу одному з чоловіків”,-йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалий проходить медичне обстеження.

На місці події обставини інциденту з’ясовує слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного обліку.