Яблоки засыпали всю дорогу: в Киеве произошло необычное ДТП (видео)

В ночь на 21 ноября на проспекте Победы в Киеве в районе станции метро “Шулявская” столкнулись Honda Civic и Ford Transit, в результате чего травмы получил водитель первого транспортного средства.

Как сообщает “Апостроф” со ссылкой на “Информатор”, в результате аварии движение по проспекту было сильно затруднено.

Как рассказал водитель Ford, он поворачивал с проспекта Победы в сторону улицы Довженко на зеленый сигнал светофора, когда в его микроавтобус влетела Honda. От удара Transit развернуло, а Civic отбросило в сторону.

При аварии у грузового автомобиля вырвало боковую дверь, откуда на дорогу высыпались сотни яблок.



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По предварительным данным, пострадавший не получил серьезные травмы.