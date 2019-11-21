Солистка группы KAZKA показала, как выглядела в детстве

Александра Зарицкая поделилась архивным фото

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно показала пышную фигуру в купальнике, опубликовала в Instagram свое детское фото. Певица приурочила новую публикацию к тридцатой годовщине подписания Конвенции ООН о правах детей.

Так, на опубликованной черно-белом кадре маленькая Александра позирует на соломенном стульчике с короткими волосами. Многие поклонники отметили в комментариях, что звезда совсем не похожа на себя теперешнею. Ко всему, в подписи к снимку солистка группы KAZKA рассказала, что с детства протестовала против правил.

Солистка группы KAZKA в детствеФото: instagram.com/kazka.band

“С детства протестовала против правил, школьной формы, домашних обязанностей. Мой главный бунт был против мнения взрослых, что я не стану артисткой (ведь у нас не было нужных связей, у меня — фигуры, а у мира — времени, чтобы обратить на меня внимание). Сегодня, к 30 годовщине подписания Конвенции ООН о правах ребенка, я мечтаю, чтобы каждый взрослый сказал своему ребенку, сестре, брату, ученику: “Ты можешь стать кем угодно! Все, что нужно — работать и идти к своей мечте”. У меня же получилось.”, – написала Александра Зарицкая.