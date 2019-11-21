На витражах известного храма разглядели интимную сцену с участием Иисуса

Во время посещения храма у каждого прихожанина есть время не только приобщиться к церковным обрядам, но и внимательно рассмотреть изображения святых на стенах «божьего дома».

Именно благодаря внимательным посетителям одного из известных храмов, в Сеть попали скандальные фото, в подписи к которым авторы утверждают, что витражи в церкви содержат далеко не религиозный посыл, сообщает УНИАН.

Так, пользователь под ником Rosievix выложил снимки, на которых Дева Мария, держит на руках распятого Иисуса. Но, по мнению пользователя, на внутренней части бедра Христа можно рассмотреть «нечто», очень похожее на отличительную черту мужчины от женщины: «Что именно… держит Мария? Очевидно, его третью ногу».

В комментарии уточняется, что витраж – это не самая удачная копия знаменитой работы Микеланджело 1499 года, размещенной в Ватикане.

После этого поста, в Сети появился еще один провокационный кадр, автор которого намекнул на двусмысленность сцены Христа и Иоанна Крестителя.

Снимки вызвали бурную реакцию в интернете и стали причиной словесных баталий между глубоко верующими людьми и атеистами-скептиками.