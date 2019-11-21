«Вічний лід» північних монгольських степів почав танути: страждають тварини і люди

Вчені з Університету Колорадо (США) стверджують, що північні олені, які належать родинам потомствених оленярів з народу цаатанов в Монголії, хворіють і помирають через зміни клімату. Острівці «вічного льоду», які влітку є головними джерелами води для людей і тварин, тануть вперше в історії.

Дослідники вважають, що острівці льоду — які повинні залишатися недоторканими навіть влітку — тануть в провінції Ховсгол на північно-заході Монголії через підвищення літніх температур. З 2001 року середні показники термометра зросли на 1,5 C.

На думку вчених, народ цаатанов одним з перших розплачується за зміну клімату, хоча не внесла ніякого внеску в цю проблему. У Монголії швидкість потепління перевищує середні світові рівні.

У 2018 році міжнародна група вчених провела археологічні дослідження в тайзі і поспілкувалася з вісьмома з 30 місцевих родин. В ході опитування пастухи розповіли, скільки крижаних острівців станула між 2016 і 2018 роками, і багато з них поскаржилися, що недавнє зниження якості пасовищ призвело до поширення хвороб і смертності серед північних оленів.

Доступ до крижаним острівцях був дуже важливий для здоров’я і благополуччя цих тварин у багатьох відношеннях. Втрата льоду ставить під загрозу здоров’я і гігієну оленів і робить їх більш схильними до хвороб. Крім того, це впливає на добробут людей, залежних від традиційного оленярства.

Дослідження було опубліковане в журналі «PLOS ONE».

Як повідомляв «Навколо світу Україна», село на Алясці переселяється з-за танення вічної мерзлоти. Прискорення ерозії через танення вічної мерзлоти викликає просідання грунту і загрожує критично важливої інфраструктури в деяких населених пунктах Північної Америки, змушуючи людей переселятися цілими селами, як це сталося з жителями Квинхагак.

За матеріалами Daily Mail

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