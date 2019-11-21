Скандальний прокурор Кулик прикриває свою корупцію уявними справами

Політичний експерт Дмитро Співак вважає, що скандальний прокурор Костянтин Кулик ініціює зараз активну роботу і нібито розслідування, щоб утриматися в Генеральній прокуратурі і продовжити свої корупційні справи, повідомляє «Обозреватель».

Раніше Кулика звинувачували у незаконному збагаченні, потім він публічно проігнорував реформу Генеральної прокуратури, назвавши тестування прокурорів незаконним, сам не з’явився на тести (заявивши суспільству таким чином про свої нібито сверхзнаниях і сверхкомпетенции), а наостанок надовго пішов на лікарняний. Генпрокурор Руслан Рябошапка прокоментував ситуацію з Куликом і публічно заявив, що Кулик буде звільнено до Нового року. Але сам Кулик розуміє, що як тільки він вийде за двері ГПУ безробітним, то незабаром йому доведеться повернутися у правоохоронні органи в якості підозрюваного. Тому днями він презентував розслідування фінансів групи Януковича, щоб показати свою потрібність нинішньої влади. Проблема в тому, що кожне таке розслідування Кулика може обслуговувати інтереси інших груп. Раніше була інформація, що Кулик працює на Коломойського і підтримує в потрібному руслі всі справи Гонтарєвої, НБУ та «Приватбанку». Як же без таких справ скуповувати сотні метрів столичної нерухомості!

«Остання витівка Кулика — це незаконна надбудова поверху в центрі Києва, де до своєї 400-метровій квартирі Кулик з дружиною побудували ще зверху стільки ж? добудувавши в будинку ще один поверх без додаткової документації. Ситуацією зацікавився сам мер Києва Віталій Кличко, а відповідні запити були відправлені в різні органи», — додав Співак.

За словами Дмитра Співака, в Україні з’явився черговий діяч міжнародного масштабу прізвища Кулик. «Так-так, саме міжнародного масштабу. Саме той Кулик, який зустрічався в Парижі з радником Дональда Трампа Рудольфом Джуліані і обговорював з ним т. н. справа Байдена. Саме той Кулик, який за погодженням з Коломойським жорстко «наїхав» на сподвижників Гонтарєвої. Саме той Кулик, про який пише вся західна преса, не розуміючи, чому нова (!!!) українська влада не розслідує всі витівки цього «комісара Каттані». І нарешті, саме той Кулик, який досі «працює» не покладаючи рук у центральному апараті Генпрокуратури», — зауважує Співак.

«І це незважаючи на звернення 60 народних депутатів на ім’я нового генпрокурора Руслана Рябошапки з вимогою звільнити одіозного і корумпованого прокурора, за яким тягнеться такий шлейф різноманітних корупційних діянь, що впору було б говорити про кримінальної відповідальності за все скоєне. Більш того, тільки останній скандал з надбудовою цілого поверху (!!!) на даху будинку в центрі Києва без жодного дозвільного документа чого вартий. Здавалося б, доля Костянтина Кулика повинна бути вирішена. Ан немає. Пан Кулик не збирається нікуди йти. Він відчуває свою повну безкарність і здійснює все нові і нові набіги на замовлення своїх чеснот. Саме цей Кулик брав найактивнішу участь у резонансному затримання банкіра з «Укрексімбанку» Гриценко. Замовникам необхідно було тимчасово вивести банкіра з гри», — зазначив Співак.