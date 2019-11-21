Зима скоротиться на місяць: в Україні кардинально зміниться клімат

Вже до кінця століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

Про це заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гидрометеоинститута Віра Балабух.

«Підвищення середньої температури за рік на 0,1 градуса подовжує тривалість теплого періоду… на один день! Якщо за среднеоптимистичному сценарієм середня температура в Україні до кінця століття зросте на 3,2 градуси за рік, тривалість теплого періоду в порівнянні з сьогоднішнім може зрости на цілий місяць», – розповіла експерт.

Це означає, що за сто років зима в Україні скоротиться на 32 дні. До того ж, вона буде менш суворою.

«Холодний період може стати ще на місяць коротший, а суворість зими значно зменшиться. Якщо в полярних широтах середня за рік температура зросте на 8 градусів, то це вже збільшення тривалості теплого періоду на вісімдесят днів», – сказала Балабух.

Теплий період в Україні збільшиться на 2-3 тижні. Клімат в Поліссі буде походити на південну степ на початку століття.

«При такому зростанні середньої за рік температури повітря тривалість теплого періоду до середини сторіччя в Україні може зрости на 2-3 тижні в порівнянні з сьогоднішнім. При цьому на Поліссі він триватиме майже 300 днів, що було характерно на початку століття для… південного степу. А в полярних широтах ці зміни можуть бути ще більш інтенсивними. За найпесимістичнішим сценарієм, середня за рік температура збільшиться на 8-10 градусів, а може і вище», – констатувала фахівець.