Ґвалтували і душили: на Волині п’яна компанія жорстоко познущалася над дівчиною

У селі Ветли Любешівського району Волинської області згвалтували і побили 22-річну дівчину.

У поліцію повідомила мати дівчини, яка рано вранці 20 листопада прийшла додому з тілесними ушкодженнями.

За словами матері, у дочки було розбите обличчя, а на шиї були видні сліди від удушення. Також на постраждалій був розірваний одяг.

“У неї дуже болить голова. Обличчя сильно побито, одне око зовсім опухло. Ми зараз чекаємо в відділенні поліції, нас повинні покликати до слідчого. Дочка сидить і у неї дуже трясуться руки” , – сказала мати.

Сама дівчина пояснила, що її згвалтували і навіть назвала ім’я кривдника. З’ясувалося, що кривдником виявився 23-річний житель села Невір Любешівського району.

За уточненими даними, 19 листопада кривдник зі своїм другом приїхав в Ветли і запросив дівчину на дачу, де і згвалтували потерпілу. У будинку також була компанія хлопців, деякі з яких також приставали до дівчини.

При цьому жертва розповіла, що знайомий, який запросив її на святкування намагався захищати її, але молоді люди побили його.